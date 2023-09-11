Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В банках Азербайджана будет создан Комитет по корпоративному управлению

Экономика Материалы 11 сентября 2023 12:13 (UTC +04:00)
В банках Азербайджана будет создан Комитет по корпоративному управлению

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило обновленный вариант “Стандартов корпоративного управления в банках”.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

В рамках этого решения, будет учрежден Комитет по корпоративному управлению в банках, который начнет функционровать через 12 месяцев после даты вступления решения в силу.

Помимо этого, также аннулированы решения, принятые упраздненной Палатой по надзору за финансовыми рынками. Эти решения касались утверждения "Правил управления рисками в банках", принятых 30 января 2019 года, а также "Стандартов корпоративного управления в банках", утвержденных 27 июня 2019 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости