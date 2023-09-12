ЦБА о причинах снижения профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В первом полугодии 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 5,2 миллиарда долларов США.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10,3 миллиарда долларов)

"Снижение цен на нефть и газ повлияли на профицит счета текущих операций. Доля счета текущих операций в ВВП составила 14,5 процента. Профицит счета текущих операций в нефтегазовом секторе снизился на 34,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,2 миллиарда долларов, а дефицит в ненефтегазовом секторе вырос на 37,8 процента - до 3,1 миллиарда долларов», - отметил он.

Он также подчеркнул, что в первом полугодии 2023 года объем внешнеторгового оборота составил 22,8 миллиарда долларов, 13,5 процента объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,5 процента - на другие страны.

В структуре экспорта, объем которого составил 15,2 миллиарда долларов (сокращение на 19,8 процента), нефтегазовый экспорт составил 13,4 миллиарда долларов (сокращение на 23,3 процента). При этом непосредственный экспорт нефти составил 8 миллиардов долларов, газа - 5 миллиарда долларов, нефтепродуктов - 0,4 миллиарда долларов.

В структуре импорта, составившего 7,7 миллиарда долларов (рост на 30,4 процента), на долю потребительских товаров пришлось 3,1 миллиарда долларов. Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил 293,4 миллиона долларов (рост на 15,7 процента) или 3,8 процента всего импорта.