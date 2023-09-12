Назван объем прямых иностранных инвестиций в Азербайджан (дополнено)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Азербайджан составили 2,979 миллиарда долларов.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

В январе-июне 2022 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 3,22 миллиарда долларов. Таким образом, в первом полугодии 2023 года ПИИ сократились на 7,5 процента.

«Общая сумма ПИИ, привлеченных в ненефтяной сектор, составляет 717 миллионов долларов (сокращение за год на 34,6 процента). В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 896,447 миллиона долларов (рост на 6,3 процента), Турция - 575,685 миллиона долларов (рост на 19,7 процента), Кипр - 384,565 миллиона долларов (сокращение на 16 процентов), РФ - 245,867 миллиона долларов (спад на 12,2 процента) и Иран - 191,8 миллиона долларов (рост на 12,4 процента)», - сказал он.

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан также входят: Япония - 128,458 миллиона долларов, Нидерланды - 98,996 миллиона долларов, Венгрия - 95,348 миллиона долларов, США - 79,778 миллиона долларов и Норвегия - 73,581 миллиона долларов.

Напомним, что в 2022 году прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили 6,275 миллиарда долларов (рост за год на 30,9 процента)

Отметим, что в 2022 году общий остаток платежного баланса Азербайджана составил 9,375 миллиарда долларов, что в 3,1 раза превышает аналогичный показатель позапрошлого года.

Профицит счета текущих операций в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 2,83 раза - с 8,3 миллиарда долларов до 23,5 миллиарда долларов (29,8 процента ВВП Азербайджана).