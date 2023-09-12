В Азербайджане существенно вырос оборот туристических услуг

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года оборот взаимных туристических услуг в Азербайджане вырос на 45,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 миллиарда долларов США.

Как передает вторник Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, в отчетный период экспорт туристических услуг (589,4 миллиона долларов) превысил их импорт (488,2 миллиона долларов), в результате чего образовался профицит в размере 101,2 миллиона ​​долларов.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2022 года оборот взаимных туристических услуг в Азербайджане вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 739,596 миллиона долларов.

Отметим, что в 2022 году общий остаток платежного баланса Азербайджана составил 9,375 миллиарда долларов, что в 3,1 раза превышает аналогичный показатель позапрошлого года.