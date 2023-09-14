Разрабатываются новые нормы по безопасности пищевых продуктов - Гошгар Тахмазли

БАКУ /Trend/ - Продолжаются адаптация законодательства в области безопасности пищевых продуктов и кормов к международным стандартам, нормам и правилам, принятым комиссией "Кодекс Алиментариус" (Продовольственный кодекс) и другими организациями, а также подготовка новых норм.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли в ходе своего выступления на международном мероприятии, посвященном усовершенствованию пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии.

Он отметил, что в этом году также исполняется пять лет с начала деятельности Агентства пищевой безопасности Азербайджана. За прошедший период был проведен ряд реформ в области пищевой безопасности. В целях обеспечения создания системы безопасности пищевых продуктов в соответствии с передовой международной практикой и требованиями была принята и успешно реализуется "Государственная программа по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы".

"Также разработан в соответствии с международной практикой и вступил в силу с 1 января 2023 года закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности". Кроме того, были приняты 15 новых санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм, направленных на приведение нормативных правовых актов о безопасности пищевых продуктов, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм и правил в соответствие со стандартами и требованиями Международной конвенции "Об охране растений", "Кодекса Алиментариус" и Всемирной организации по охране здоровья животных", - добавил Тахмазли.