Азербайджанский депутат о вопросе целесообразности повышения пенсионного возраста

БАКУ /Trend/ - Официальных обсуждений по поводу повышения в Азербайджане пенсионного возраста не проводилось. Дискуссии об этом ведутся в Европейском союзе.

Об этом в пятницу сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

«Конечно, мы не считаем в настоящее время целесообразным повышение пенсионного возраста. Наше предложение заключалось в том, чтобы была разница в пенсионном возрасте женщин и мужчин. В некоторых развитых странах женщины получают право выхода на пенсию раньше, чем мужчины", - сказал Байрамов.

Он добавил, что на данном этапе является актуальным не повышение пенсионного возраста, а вопросы, связанные с пенсионным капиталом