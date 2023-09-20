АБР обнародовал прогноз инфляции в Азербайджане (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2023 году на уровне 10 процентов, сообщает в среду Trend.

Согласно информации банка, прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 год составит 8,5 процента.

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-августе 2023 года вырос на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 13,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,6 процента, а платные услуги населению - на 10,2 процента.

В августе 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на восемь процентов вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отметим, что Fitch Ratings ожидает снижения уровня инфляции в Азербайджане в 2023-24 гг. Так, средний уровень инфляции в Азербайджане в 2023 году ожидается на уровне 10,1 процента, снижаясь до шести процентов в 2024 году.