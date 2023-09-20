АБР опубликовал прогноз по росту ВВП Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что рост ВВП Азербайджана составит 2,2 процента в 2023 году, сообщает в среду Trend.

Согласно информации банка, рост ВВП в Азербайджане в 2024 году составит 2,6 процента.

Таким образом, банк прогнозирует среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2023-2024 гг. на уровне 2,4%.

Напомним, что ВВП Азербайджана в январе-августе 2023 года вырос на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (до 80,096 миллиарда манатов).

По данным Госкомстата Азербайджана, в отчетный период 2023 года добавленная стоимость в ненефтяном секторе выросла на 2,6 процента, а в нефтегазовом - сократилась на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В структуре ВВП доля промышленности в указанный период составила 42,4 процента.

По данным Госкомстата, в структуре ВВП 9,5 процента пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,2 процента – на транспорт и складское хозяйство, 4,8 процента - на строительство, 6,1 процента - на сельское, лесное хозяйства и рыбоводство, 2,4 процента - на туристический сектор, 1,6 процента - на сферу информации и связи. 17,6 процента ВВП пришлись на долю других секторов экономики.

Чистые поступления от налога на импорт в указанный период составили 9,4 процента ВВП.

В январе - августе 2023 года ВВП на душу населения в Азербайджане составил 7 895 манатов.