ЦБ Азербайджана огласил прогноз профицита счета текущих операций в 2023 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года на уровне 15 процентов ВВП, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, сохранение благоприятной внешней среды сыграло особую роль в поддержании равновесия на валютном рынке.

"В январе-июне 2023 года сальдо платежного баланса по счету текущих операций составило 5,2 миллиарда долларов США, или 14,5 процента ВВП. В условиях профицитного платежного баланса и продолжающихся процессов дедолларизации предложение на валютном рынке резко превышает спрос", - отмечает ЦБА.

Напомним, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил 23,478 миллиарда долларов (рост в 2,8 раза от показателя 2021 года), или 23,5% ВВП на фоне высоких цен на нефть и газ.