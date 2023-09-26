Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей стран ОТГ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:55)

БАКУ /Trend/ - Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

«До следующей встречи министров сельского хозяйства ОТГ сельскохозяйственной столицей останется город Губа. Следующая встреча состоится в Казахстане», - сказал он.

Отметим, что по итогам II заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

В документе основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-членов ОТГ определены увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие сферы.