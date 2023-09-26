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Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей стран ОТГ (Дополнено)

Экономика Материалы 26 сентября 2023 20:30 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:55)

БАКУ /Trend/ - Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

«До следующей встречи министров сельского хозяйства ОТГ сельскохозяйственной столицей останется город Губа. Следующая встреча состоится в Казахстане», - сказал он.

Отметим, что по итогам II заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

В документе основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-членов ОТГ определены увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие сферы.

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