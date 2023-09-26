Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в аграрной сфере.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

«Страны ОТГ обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства. Планируются совместные усилия для развития и совершенствования сельскохозяйственных проектов, способствующих укреплению сельскохозяйственной отрасли в регионе», - сказал он.

Отметим, что по итогам II заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

В документе основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-членов ОТГ определены увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие сферы.