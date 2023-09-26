Страны-члены ОТГ определили основные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках второго заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) было подробно обсуждено текущее состояние сотрудничества в аграрной сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами организации в области сельского хозяйства в двусторонней и многосторонней плоскостях. Увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие направления определены в качестве основных направлений дальнейшего сотрудничества между государствами-членами ОТГ", - сказал он.

Отметим, что по итогам II заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) принята итоговая декларация.

В документе основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-членов ОТГ определены увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие сферы.