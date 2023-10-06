В Азербайджане создается рабочая группа по расширению банковско-страховой модели (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет создана рабочая группа по расширению банковско-страховой модели (bancassurance).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Сегодня уже был создан комитет по данной модели. Первое заседание комитета будет проведено в начале следующего года, а тарифы будут обсуждены в ближайшее время", - сказал он.

Отметим, что 6 октября Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Целью сотрудничества является усиление защиты клиентов банков через страхование, расширение банковско-страховой модели (bancassurance) для разработки и предоставления клиентам ориентированных на клиента страховых продуктов.

Соглашение подписали исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев и президент ABA Закир Нуриев.

Нуриев отметил, что в совет, состоящий из 10 человек, со стороны банков войдут представители Unibank, ABB, KapitalBank, Rabitabank, Bank of Baku, со стороны страховщиков – представители 5 страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.

Также он отметил, что в рамках соглашения каждый банк будет сотрудничать минимум с тремя страховыми компаниями.