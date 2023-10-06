Скоро будут обнародованы условия для выдачи бизнес-кредитов в рамках соглашения Rabitabank и ITFC (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будут обнародованы условия для выдачи бизнес-кредитов в рамках соглашения Rabitabank и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"В сентябре месяце Азербайджанский Rabitabank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация подписали аккредитивный контракт на 10 миллионов долларов. Это историческое соглашение, первое в своем роде в Азербайджане, будет играть важную роль в продвижении торгового финансирования в частном секторе, соответствующего шариату. В ближайшее время будут обнародованы условия соглашения", - сказал он.

Напомним, что в сентябре 2023 года Rabitabank и ITFC, входящая в группу Исламского банка развития (IDB), подписали контракт на сумму 10 миллионов долларов США по механизму подтверждения аккредитива (аккредитив).

Это соглашение призвано помочь Rabitabank расширить свой бизнес по торговому финансированию в Азербайджане для частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса.

Данное соглашение было подписано между председателем правления Rabitabank Айдыном Гусейновым и генеральным директором ITFC Хани Салемом Сонболом. Упомянутые средства позволят банку предлагать решения по торговому финансированию и способствовать развитию исламских финансов в Азербайджане.

Отметим, что с 2009 года ITFC предоставила помощь различным клиентам частного сектора в Азербайджане на сумму 83,4 миллиона долларов США.