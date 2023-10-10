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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 октября

Экономика Материалы 10 октября 2023 09:32 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 октября

Читайте Trend в

Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7953 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7953

1 австралийский доллар

AUD

1.0894

1 аргентинский песо

ARS

0.0049

1 белорусский рубль

BYN

0.5161

1 бразильский реал

BRL

0.331

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0.0878

100 южнокорейских вон

KRW

0.1258

1 чешская крона

CZK

0.0734

100 чилийских песо

CLP

0.1846

1 китайский юань

CNY

0.2333

1 датская крона

DKK

0.2408

1 грузинский лари

GEL

0.6382

1 гонконгский доллар

HKD

0.2173

1 индийская рупия

INR

0.0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.0783

100 индонезийских рупий

IDR

0.0108

100 иранских риалов

IRR

0.004

1 шведская крона

SEK

0.155

1 швейцарский франк

CHF

1.8757

1 израильский шекель

ILS

0.4303

1 канадский доллар

CAD

1.2512

1 кувейтский динар

KWD

5.5002

1 казахский тенге

KZT

0.0036

1 кыргызский сом

KGS

0.0192

100 ливанских фунтов

LBP

0.0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0.359

1 мексиканский песо

MXN

0.0934

1 молдавский лей

MDL

0.0934

1 египетский фунт

EGP

0.055

1 норвежская крона

NOK

0.1575

100 узбекских сомов

UZS

0.0139

1 польский злотый

PLN

0.3932

1 российский рубль

RUB

0.017

1 сингапурский доллар

SGD

1.2439

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2306

1 турецкая лира

TRY

0.0613

1 тайваньский доллар

TWD

0.0529

1 таджикский сомони

TJS

0.1553

1 новый туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0465

100 японских йен

JPY

1.1428

1 новозеландский доллар

NZD

1.0226

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