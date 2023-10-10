БАКУ /Trend/ - 10 октября состоялось заседание по вопросам социально-экономического развития Нахчывана.

Как сообщает Trend, на заседании с участием заместителей руководителей основных органов исполнительной власти обсуждались вопросы, связанные с состоянием реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов сообщил, что Госпрограммой, утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 июня 2023 года, предусмотрено принятие широкомасштабных мер по 11 приоритетам. Так, Подробный план мероприятий на 2023-2024 годы, утвержденный соответствующим постановлением Кабинета министров, предусматривает реализацию 315 мероприятий в области деловой среды, торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, энергетики, инфраструктуры, развития человеческого капитала и социального сектора, институциональной сфере и области окружающей среды.

Было отмечено, что мониторинг и оценка выполнения мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется Центром анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Кабинета министров. В целях обеспечения проведения мониторинга и оценки государственной программы разработаны портал мониторинга и отчетности, а также методологическая рамка. Затем исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы представил портал мониторинга и отчетности и проинформировал о правилах проведения мониторинга и оценки. Он отметил, что на основе информации, размещенной на портале соответствующими структурами, Центром анализа экономических реформ и коммуникации будут проведены мониторинг и оценки, результаты которых будут представлены в Кабинет министров.

Затем на заседании были обсуждены вопросы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных государственной программой.