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Стала известна среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец 2023 года

Экономика Материалы 13 октября 2023 11:33 (UTC +04:00)
Стала известна среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец 2023 года

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – К концу 2023 года среднегодовая инфляция прогнозируется на однозначном уровне в 9,5 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Отмечается, что одной из главных задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции.

Помимо этого, созданная Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен, также изучила все причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.

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