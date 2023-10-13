Стала известна среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец 2023 года

БАКУ/Trend/ – К концу 2023 года среднегодовая инфляция прогнозируется на однозначном уровне в 9,5 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Отмечается, что одной из главных задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции.

Помимо этого, созданная Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен, также изучила все причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.