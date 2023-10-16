Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)

Экономика Материалы 16 октября 2023 14:11 (UTC +04:00)
Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ – Азербайджан получит доступ к ряду документов, хранящихся в "Росстандарте".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в "Х" (бывший Twitter) начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

"На встрече с делегацией во главе с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Антоном Шалаевым достигнута договоренность о предоставлении доступа к 39 123 документам, хранящимся в Федеральном информационном фонде по стандартам России, с целью прямого применения новых стандартов в Азербайджане", - говорится в публикации.

Новость обновляется

Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)
Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)
Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)
Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости