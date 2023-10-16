Азербайджан получит доступ к ряду документов "Росстандарта" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ – Азербайджан получит доступ к ряду документов, хранящихся в "Росстандарте".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в "Х" (бывший Twitter) начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

"На встрече с делегацией во главе с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Антоном Шалаевым достигнута договоренность о предоставлении доступа к 39 123 документам, хранящимся в Федеральном информационном фонде по стандартам России, с целью прямого применения новых стандартов в Азербайджане", - говорится в публикации.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия Госслужбы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.