AZPROMO и Глобальный фонд AIM подписали меморандум (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:04)

БАКУ /Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Глобальный фонд AIM подписали меморандум, сообщает в среду Trend.

По данным AZPROMO, меморандум послужит расширению партнерских отношений на высоком уровне, играющих важную роль в развитии инновационно-технологического сектора.

Отметим, что меморандум подписали заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров и президент Глобального фонда AIM Давуд Аль Шезави в рамках 8-го всемирного инвестиционного форума (WIF 2023).

Соглашение также предусматривает партнерство по продвижению инвестиций в сектор инноваций и технологий в рамках Ежегодного инвестиционного собрания (Annual Investment Meeting-AIM), запланированного на май 2024 года и инициированного фондом.

Напомним, что Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) был создан в 2003 году для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

AZPROMO занимается организацией различных международных мероприятий для достижения ряда целей, поставленных для развития ненефтяного сектора в Азербайджане, а также для продвижения продукции на внешние рынки, информирования иностранных покупателей об азербайджанской продукции и содействия налаживанию ими контактов с местными компаниями, предоставления услуг и поддержки иностранным компаниям, желающим получить подробную информацию об азербайджанской инвестиционной среде и заинтересованных в инвестировании на основе системы "единого окна".