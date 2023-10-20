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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

Экономика Материалы 20 октября 2023 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7978 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7978
1 австралийский доллар AUD 1,0736
1 аргентинский песо ARS 0,0049
1 белорусский рубль BYN 0,5161
1 бразильский реал BRL 0,3358
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0894
100 южнокорейских вон KRW 0,1256
1 чешская крона CZK 0,073
100 чилийских песо CLP 0,1809
1 китайский юань CNY 0,2323
1 датская крона DKK 0,2409
1 грузинский лари GEL 0,6316
1 гонконгский доллар HKD 0,2174
1 индийская рупия INR 0,0204
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0628
100 индонезийских рупий IDR 0,0107
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1551
1 швейцарский франк CHF 1,9038
1 израильский шекель ILS 0,4206
1 канадский доллар CAD 1,2397
1 кувейтский динар KWD 5,4965
1 казахский тенге KZT 0,0035
1 кыргызский сом KGS 0,0192
100 ливанских фунтов LBP 0,0113
1 малайзийский ринггит MYR 0,3561
1 мексиканский песо MXN 0,0928
1 молдавский лей MDL 0,0936
1 египетский фунт EGP 0,055
1 норвежская крона NOK 0,1543
100 узбекских сомов UZS 0,0139
1 польский злотый PLN 0,4039
1 российский рубль RUB 0,0175
1 сингапурский доллар SGD 1,2382
1 саудовский риал SAR 0,4532
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2274
1 турецкая лира TRY 0,0607
1 тайваньский доллар TWD 0,0526
1 таджикский сомони TJS 0,1557
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0464
100 японских йен JPY 1,1344
1 новозеландский доллар NZD 0,9912

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