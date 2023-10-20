Два азербайджанских банка стали банками-агентами ЦБ по купле-продаже инвестиционных дензнаков

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана выбрал Bank of Baku и TuranBank в качестве банков-агентов по купле-продаже инвестиционных денежных знаков, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, с 10 мая 2023 года в обращение выпущены инвестиционные монеты номиналом 10, 20, 50 и 100 манатов, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Они изготовлены из золота 999.9 пробы. Содержание золота в монетах составляет соответственно 3,11 г, 7,78 г, 15,55 г. и 31,1 г.

"Bank of Baku и TuranBank подали соответствующие заявки и Совет директоров Центрального банка выбрал их в качестве банков-агентов для стимулирования купли-продажи инвестиционных денежных знаков. В связи с отбором банков-агентов Центральный банк прекращает куплю-продажу напрямую населению и банкам этих инвестиционных денежных знаков", - говорится в сообщении ЦБ.