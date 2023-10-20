Доля PASHA Bank в акциях двух дочерних банков передана PASHA Holding - Мурад Сулейманов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доля PASHA Bank в акциях двух дочерних банков передана PASHA Holding.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал член правления PASHA Bank Мурад Сулейманов в ходе пресс-конференции, посвященной результатам деятельности банка за первое полугодие 2023 года.

"Решением акционеров часть доли PASHA Bank в дочерних банках в Турции и Грузии передана PASHA Holding. Доля ОАО "PASHA Bank" в акциях "PASHA Yatırım Bankası" снизилась с 51 до 28 процентов, а его доля в "PASHA Bank Georgia" - со 100 до 92 процентов", - подчеркнул он.

Отметим, что ОАО "PASHA Bank" создано в июне 2007 года и входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.