В Бакинском порту предоставляется широкий спектр дополнительных услуг (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Бакинский порт стремится создать порт мирового класса, стратегически расположенный в самом сердце Евразии и служащий жизненно важным звеном, соединяющим Азию и Европу.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

По его словам, это достигается за счет предоставления широкого спектра дополнительных услуг.

"Главная цель Бакинского порта - развитие и эксплуатация портового комплекса, который является примером мирового совершенства. Это подразумевает многогранный подход к предоставлению услуг", - подчеркнул он.

Напомним, что Бакинский международный морской торговый порт - крупнейший порт на Каспийском море, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Через портовые терминалы поддерживаются торговые связи с другими крупными портами Каспийского моря.

С 2023 года осуществляется разработка генерального плана строительства второй фазы порта. По окончании строительства второй фазы мощность порта составит 25 миллионов тонн в год, мощность перевалки TEU-контейнеров — 500 тысяч в год. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений мощностью перевалки 2,5 миллиона тонн в год.