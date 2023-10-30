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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 октября

Экономика Материалы 30 октября 2023 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 октября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7952 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7952

1 австралийский доллар

AUD

1,0801

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,516

1 бразильский реал

BRL

0,339

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0904

100 южнокорейских вон

KRW

0,1257

1 чешская крона

CZK

0,0729

100 чилийских песо

CLP

0,1865

1 китайский юань

CNY

0,2323

1 датская крона

DKK

0,2405

1 грузинский лари

GEL

0,6298

1 гонконгский доллар

HKD

0,2173

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0596

100 индонезийских рупий

IDR

0,0107

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1524

1 швейцарский франк

CHF

1,8821

1 израильский шекель

ILS

0,4176

1 канадский доллар

CAD

1,2263

1 кувейтский динар

KWD

5,4967

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3573

1 мексиканский песо

MXN

0,0939

1 молдавский лей

MDL

0,0941

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1522

100 узбекских сомов

UZS

0,0139

1 польский злотый

PLN

0,4021

1 российский рубль

RUB

0,0181

1 сингапурский доллар

SGD

1,2423

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2275

1 турецкая лира

TRY

0,0602

1 тайваньский доллар

TWD

0,0524

1 таджикский сомони

TJS

0,1556

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0466

100 японских йен

JPY

1,1366

1 новозеландский доллар

NZD

0,9907

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