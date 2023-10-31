Назначен вице-президент bp по правовым вопросам (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 17:32)

БАКУ /Trend/ - Эльяр Алиев назначен на должность вице-президента bp по правовым вопросам по Азербайджану, Грузии и Турции.

В этой должности Эльяр Алиев станет членом Руководящего совета bp по данному региону и возглавит региональный юридический департамент в Азербайджане и Грузии.

Он заменит на новом посту Ивона Макалистера, который вернется в Соединенное Королевство. Э.Алиев является первым азербайджанским специалистом, назначенным руководителем юридической сферы bp в Азербайджане.

Э.Алиев имеет более чем 23-летний опыт работы в области права в нефтегазовом секторе. Он начал свою деятельность в компании bp в 2009 году в бакинском офисе и первоначально поддерживал операции по месторождению Азери-Чираг-Гюнешли. Затем он руководил региональными геологоразведочными работами bp, в том числе юридическими работами по подписанию и исполнению соглашений по месторождениям Шафаг-Асиман, мелководья Абшеронского полуострова и разведочному блоку D230. В 2013 году был командирован в центральный юридический департамент bp, расположенный в Лондоне, и в этой должности поддерживал геологоразведочные работы bp в других странах по всему миру. С 2018 года возглавляет работу компании по юридической поддержке проектов Шахдениз и Южного газового коридора.

До bp работал в компании "Nobel Oil" (ныне "Nobel Energy", входящая в холдинг NEQSOL). В этой организации он руководил юридической работой группы компаний, работающих в различных отраслях промышленности, таких как нефтедобывающие услуги, инженерия и строительство, а также телекоммуникации. Еще ранее курировал юридическую работу в компании "Salyan Oil" - одном из крупнейших операторов сухопутных месторождений Азербайджана.

Эльяр Алиев получил степень магистра (с отличием) на факультете международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. Он также является выпускником правовой школы Университета BPP в Великобритании.

В 2022 году Эльяр Алиев был награжден Почетной грамотой президента SOCAR за особые заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности в Азербайджане.

Женат, имеет 2 детей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!