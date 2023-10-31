Азербайджан и ВБ обсудили перспективы сотрудничества в сфере декарбонизации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 октября 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с региональным директором Всемирного банка по вопросам энергетики и инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным банком, подчеркнуто значение стратегических проектов в энергетическом секторе, в том числе Южного газового коридора, с точки зрения экономического развития региона и энергетической безопасности Европы.

В рамках встречи были обсуждены долгосрочные цели SOCAR, было отмечено, что энергетический переход определен как приоритетное направление.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в областях нефтегазодобычи, возобновляемых источников энергии, декарбонизации и цифровизации, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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