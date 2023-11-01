Подготовка стратегии развития финансовой системы в Азербайджане близится к завершению - гендиректор ЦБА (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время формируется стратегия развития финансовой системы в Азербайджане, и подготовка этой стратегии близится к завершению.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе VII Международного банковского форума (IBF 2023), проходящего в Баку.

"После вступления в силу законопроекта "О платежных услугах и платежных системах" начнутся необходимые фундаментальные меры по формированию платежной эффективности на финансовых рынках. Наша стратегическая цель — формирование концепции открытого банковского дела на следующий период, ускорение перехода от открытого банковского дела к открытому финансированию. Этот переход позволит нам расширить возможности обмена открытыми данными страхового сектора и рынка капитала, наряду с банковским на основе API. ЦБА готовит стратегию финансового развития, и эта работа близка к завершению, что приведет к прозрачности финансового рынка, его диверсификации и конкурентоспособности", - сказал он.

Отметим, что 1-2 ноября 2023 года в Баку проходит VII Международный банковский форум: надежный, безопасный и устойчивый банкинг (IBF 2023).

На мероприятии также обсудят такие темы, как необанкинг и финансовая экосистема, финансовые технологии и тенденции, эволюция платежей, предотвращение мошенничества в цифровой финансовой экосистеме, ESG-банкинг и тд.

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