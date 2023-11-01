Azericard произвел 340 миллионов успешных транзакций (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:30)

БАКУ /Trend/ - Крупнейший процессинговый центр Азербайджана Azericard в январе-сентябре 2023 года произвел 340 миллионов успешных транзакций.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Azericard Фарид Гулиев в ходе VII Международного банковского форума (IBF 2023), проходящего в Баку.

По его словам, рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 42 процента.

"Азербайджан активно развивает свой платежный сектор, открывая новые возможности для роста и инноваций в этой области. Страна прилагает усилия для модернизации своих платежных систем, что делает ее привлекательной для инвестиций и технологических стартапов. Эти шаги ставят Азербайджан в авангард внедрения финансовых технологий в регионе, предоставляя основу для дальнейшего экономического роста и интеграции в глобальную финансовую систему", - сказал Гулиев.

Отметим, что 1-2 ноября 2023 года в Баку проходит VII Международный банковский форум: надежный, безопасный и устойчивый банкинг (IBF 2023).

На мероприятии также обсудят такие темы, как необанкинг и финансовая экосистема, финансовые технологии и тенденции, эволюция платежей, предотвращение мошенничества в цифровой финансовой экосистеме, ESG-банкинг и тд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!