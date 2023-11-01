Центробанк Азербайджана спрогнозировал рост ВВП страны к 2025 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны к 2025 году на уровне 4 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«Рост ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 1,5%, в 2024 году - 3,5%, а в 2025 году - 4%. Ненефтяной ВВП по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 3%, в 2024 году - 6% и в 2025 году - 5,5%», - сказал он.

Напомним, что ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2023 года вырос на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 90,812 миллиарда манатов.

В отчетный период 2023 года добавленная стоимость в ненефтяном секторе выросла на три процента, а в нефтегазовом - сократилась на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В январе - сентябре 2023 года ВВП на душу населения в Азербайджане составил почти 8 949 манатов.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

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