ЦБ Азербайджана назвал ожидаемый уровень профицита баланса текущих операций (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Профицит баланса текущих операций, по прогнозам Центрального банка Азербайджана, ожидается по итогам 2023 года на уровне 10 миллиардов долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«По нашим прогнозам, профицит торгового баланса на конец этого года составит 13,9 миллиарда долларов», - сказал он.

Отметим, что согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), профицит текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составит 12,6 миллиарда долларов, или 16,3 процента от ВВП, в 2024 году - 12,7 миллиарда долларов, или 15,7 процента ВВП.

Напомним, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил 23,478 миллиарда долларов (рост в 2,8 раза от показателя 2021 года), или 23,5% ВВП на фоне высоких цен на нефть и газ.

Также отметим, что Центральный банк Азербайджана первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

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