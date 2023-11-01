Назван объем валютных резервов Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодня валютные резервы Азербайджана составляют 66,4 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют 10,5 миллиарда долларов», - сказал он.

Отметим, что валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 31 октября увеличились на 16,8 процента, или 1,512 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец 2022 года, на 34,67 процента, или 2,705 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в месячном исчислении рост составил 7,5 процента, или 732,8 тысячи долларов, достигнув 10,508 миллиарда долларов.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

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