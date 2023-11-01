Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 млн манатов - Талех Казымов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«Из 102 миллионов манатов 76 миллионов принадлежат физическим лицам. Из 76 миллионов манатов 61 миллион принадлежит одному физическому лицу, 26 миллионов - это деньги юридических лиц, 50 процентов из них принадлежат двум компаниям. Именно поэтому я и говорю, что аннулирование лицензии Muğan Bank не повлияет на финансовую стабильность», - сказал он.

Отметим, что Фонд страхования Азербайджана (ADIF), являющийся ликвидатором ОАО "MuganBank", сообщил, что выплата компенсаций по застрахованным вкладам населения в банке начнется 27 ноября.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

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