В Азербайджане впервые межбанковская процентная ставка по РЕПО сформировалась в пределах процентного коридора (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые межбанковская процентная ставка по РЕПО сформировалась в пределах процентного коридора, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В течение 10 месяцев средневзвешенные процентные ставки по сделкам, заключенным между банками в национальной валюте как на необеспеченном, так и на обеспеченном денежном рынке, реагировали на изменение коридора процентных ставок. Большим достижением стало то, что впервые в стране ставки межбанковского РЕПО переместились в процентный коридор ЦБ. Так, в октябре ставка недельного межбанковского РЕПО (1W AINAIB) составила 8,38% и сформировалась в пределах процентного коридора", - говорится в сообщении ЦБА.

Стоит подчеркнуть, что на сегодня размер стерилизационного портфеля ЦБА (включая обязательные резервы в манатах и ​​инструмент постоянной доступности для стерилизации) составил 6,4 миллиарда манатов.

Отметим, что РЕПО – это финансовая операция, при которой одна сторона продает ценные бумаги другой стороне с обязательством выкупить их по заранее оговоренным цене и срокам. РЕПО используется банками и другими финансовыми институтами для получения краткосрочного кредита под залог ценных бумаг. Эта операция позволяет управлять ликвидностью и обеспечивает сторонам стабильный доход.

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