Избыточная ликвидность в банковской системе Азербайджана сведена к минимуму (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Избыточная ликвидность в банковской системе Азербайджана сведена к минимуму, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Центральный банк продолжает проводить антиинфляционную денежно-кредитную политику и меры по повышению возможностей влияния на инфляцию. Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом ликвидной позиции банковской системы и баланса рисков. С августа поддержание обязательных резервов в соответствии с новыми правилами, отмена дневного лимита, применяемого к инструменту постоянной кредитной линии, и проведение регулярных аукционов с различными срочными векселями позволили минимизировать избыточную ликвидность в банковской системе", - сказали в ЦБА.

Отметим, что сведение к минимуму избыточной ликвидности в банковской системе означает, что в банковской системе сокращено количество доступных денежных средств (ликвидности), чтобы уменьшить избыток денежных ресурсов, которые банки могли бы использовать для кредитования и других операций. Сведение избыточной ликвидности к минимуму нацелено на контроль инфляции, повышение эффективности банковской системы, поддержку финансовой устойчивости банков.

В целом управление ликвидностью в банковской системе является важной частью макроэкономической политики, которая направлена на обеспечение стабильности и устойчивости финансовой системы страны.

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