Инфляция в Азербайджане в этом году ослабла - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ – Инфляция в Азербайджане за 9 месяцев текущего года относительно ослабла.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Инфляция в нашей стране ослабла по причине ее аналогичного ослабления в странах, с которыми сотрудничает Азербайджан, а также в результате проводимых в государстве антиинфляционных мероприятий", - добавил министр.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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