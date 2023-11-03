Венгрия готова участвовать в работе Тюркского инвестиционного фонда - Виктор Орбан

АСТАНА /Trend/ - Венгрия готова участвовать в работе Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"В эти сложные времена роль ОТГ растет. Тюркские государства помогали снижать конфликты, риски, эскалации. Это та политика, которую Венгрия хочет дополнять посредством участия в ОТГ. Мы готовы участвовать в работе Тюрского инвестиционного фонда и мы внесем вклад в 100 миллионов евро в этот фонд

Для нас честь, что вскоре у нас будет возможность принимать слудеющее заседание программы по транпортной взаимосвязанности и мы также благодарим членов ОТГ за возможность создания Тюркской специальной экономической зоны, и мы готовы объединить усилия по защите инвестиций", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.