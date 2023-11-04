Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8243 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на субботу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8243 1 австралийский доллар AUD 1,1072 1 аргентинский песо ARS 0,0049 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3467 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0931 100 южнокорейских вон KRW 0,1286 1 чешская крона CZK 0,0747 100 чилийских песо CLP 0,1942 1 китайский юань CNY 0,2337 1 датская крона DKK 0,2445 1 грузинский лари GEL 0,628 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1047 100 индонезийских рупий IDR 0,0108 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,156 1 швейцарский франк CHF 1,8914 1 израильский шекель ILS 0,4334 1 канадский доллар CAD 1,2447 1 кувейтский динар KWD 5,5023 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3595 1 мексиканский песо MXN 0,0973 1 молдавский лей MDL 0,0942 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1539 100 узбекских сомов UZS 0,0139 1 польский злотый PLN 0,4095 1 российский рубль RUB 0,0184 1 сингапурский доллар SGD 1,2553 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2349 1 турецкая лира TRY 0,0598 1 тайваньский доллар TWD 0,0527 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0469 100 японских йен JPY 1,138 1 новозеландский доллар NZD 1,0197

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