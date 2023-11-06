Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8247 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8247 1 австралийский доллар AUD 1,1063 1 аргентинский песо ARS 0,0049 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3467 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0931 100 южнокорейских вон KRW 0,1308 1 чешская крона CZK 0,0748 100 чилийских песо CLP 0,1942 1 китайский юань CNY 0,2335 1 датская крона DKK 0,2446 1 грузинский лари GEL 0,628 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1033 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1563 1 швейцарский франк CHF 1,8943 1 израильский шекель ILS 0,4334 1 канадский доллар CAD 1,2451 1 кувейтский динар KWD 5,5071 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3644 1 мексиканский песо MXN 0,0974 1 молдавский лей MDL 0,0942 1 египетский фунт EGP 0,0550 1 норвежская крона NOK 0,1542 100 узбекских сомов UZS 0,0139 1 польский злотый PLN 0,4098 1 российский рубль RUB 0,0184 1 сингапурский доллар SGD 1,2578 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2349 1 турецкая лира TRY 0,0599 1 тайваньский доллар TWD 0,0530 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0469 100 японских йен JPY 1,1369 1 новозеландский доллар NZD 1,0186

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