БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается новый механизм погашения долга компаний.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, при увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО) на основании единогласного решения участников общества, лица, имеющие денежные требования к данному обществу и являясь его участниками, могут быть освобождены от обязанности вносить в уставной капитал взносы путем возмещения денежных требований. С такой инициативой против ООО могут выступать лица или общество, имеющие к нему денежные требования.

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