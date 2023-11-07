Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8201 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8201 1 австралийский доллар AUD 1,0942 1 аргентинский песо ARS 0,0049 1 белорусский рубль BYN 0,5161 1 бразильский реал BRL 0,3478 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0926 100 южнокорейских вон KRW 0,1299 1 чешская крона CZK 0,0741 100 чилийских песо CLP 0,1928 1 китайский юань CNY 0,2336 1 датская крона DKK 0,244 1 грузинский лари GEL 0,6307 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,0958 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1555 1 швейцарский франк CHF 1,8877 1 израильский шекель ILS 0,4373 1 канадский доллар CAD 1,2388 1 кувейтский динар KWD 5,5042 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3642 1 мексиканский песо MXN 0,0967 1 молдавский лей MDL 0,0945 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1534 100 узбекских сомов UZS 0,0139 1 польский злотый PLN 0,4084 1 российский рубль RUB 0,0183 1 сингапурский доллар SGD 1,256 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2463 1 турецкая лира TRY 0,0597 1 тайваньский доллар TWD 0,0528 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0472 100 японских йен JPY 1,1313 1 новозеландский доллар NZD 1,0085

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