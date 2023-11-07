Фонд Возрождения Карабаха и «Азерлотерея» дали старт совместному проекту под девизом «Все для Карабаха» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Дан старт новому проекту под девизом «Все для Карабаха», инициированному Фондом Возрождения Карабаха (ФВК) и ОАО «Азерлотерея».

В мероприятии, посвященном презентации проекта, приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, депутат парламента, член Наблюдательного совета Фонда Фатма Йылдырым, народный артист, член Наблюдательного совета ФВК Алим Гасымов, председатель Правления ОАО «Азерлотерея» Осман Каракуш, а также доноры и партнеры ФВК, руководители телевидения и радио, сотрудники государственных учреждений и представители СМИ.

Вначале между Фондом Возрождения Карабаха и «Азерлотереей» был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрена реализация совместных проектов и развитие сотрудничества, нацеленного на поддержку восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный объектам, заложенным и введенным в эксплуатацию Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденных от оккупации территориях, а также проводимым в Карабахском регионе реставрационно-строительным работам.

Далее была проведена презентация посвященного проекту видеоролика «Как мне повезло?!» и сайта www.forkarabakh.az.

В своем выступлении на мероприятии председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул важность донорской поддержки в реализации проектов, осуществляемых Фондом на территориях, освобожденных от оккупации, и выразил благодарность всем донорам, тесно сотрудничающим с Фондом.

Председатель Правления также отметил, что целью данного долгосрочного проекта является популяризация культуры донорства среди граждан нашей страны для поддержки работ по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, равно как и вовлечение большего числа людей в этот процесс.

«В рамках проекта часть средств, полученных от продажи лотерейных билетов («Мега 5/36», «4+4» и «Супер Кено») ОАО «Азерлотерея», будут переданы в Фонд Возрождения Карабаха. Так, каждый купивший лотерейный билет и тем самым ставший участником этой благотворительной акции не только получит возможность выиграть приз, но и окажет поддержку восстановлению освобожденных от оккупации территорий - нашего родного Карабаха. В мире достаточно много примеров таких акций. Нам бы хотелось, чтобы эта традиция широко распространилась в нашей стране, чтобы больше людей внесли свой вклад в восстановление Карабаха», - сказал Рахман Гаджиев.

Председатель Совета директоров ОАО «Азерлотерея» Осман Каракуш, в свою очередь, подчеркнул, что проект «Все для Карабаха» является ярким примером солидарности азербайджанской нации.

«Нам повезло, что мы вместе возрождаем наш Карабах», - сказал Осман Каракуш, высоко оценив кампанию и призвав граждан поддержать Фонд в этом славном начинании. Он выразил уверенность, что «Азерлотерея» постоянно будет работать в этом направлении и в скором времени Карабах войдет в число наиболее развитых регионов Азербайджана.

Отметим, что первый розыгрыш лотереи в рамках проекта «Все для Карабаха» состоится 8 ноября - в День Победы.

Для получения дополнительной информации о кампании просьба перейти на сайт forkarabakh.az.