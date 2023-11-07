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Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)

Экономика Материалы 7 ноября 2023 18:37 (UTC +04:00)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Начал работу Комитет по Корпоративной социальной ответственности (КСО), учрежденный при расположенном в Дашкесанском районе Обществе с Ограниченной Ответственностью «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ООО «DDF»), который осуществляющет деятельность по управлению крупнейшим в регионе комплексом железорудных месторождений.

Сначала состоялась встреча с участием генерального директора ООО «DDF» Джейхуна Алиева, заместителя генерального директора ООО «DDF», председателя комитета КСО Ильгара Джалилова, заместителя главы Исполнительной власти (ИВ) Дашкесанского района Вугара Ахмедова, а также сотрудников ИВ и членов комитета КСО ООО «DDF». На ней было подчеркнуто, что управление социальной ответственностью и минимизация социальных последствий в ходе осуществляемой и планируемой Обществом добывающей и производственной деятельности, а самое главное, сотрудничество с местным населением являются одним из приоритетных направлений. В ходе встречи также были обсуждены планы действий и предложения как до конца текущего года, так и на 2024 год. Было отмечено, что в связи с переходом в ближайшие годы деятельности Общества в активную фазу планируется расширение масштабов и направлений проектов, реализуемых Комитетом КСО.

Председатель комитета КСО ООО «DDF», в свою очередь, рассказал о политике социальной ответственности, а также о том, что все фазы и направления деятельности ООО будут выполняться в соответствии с требованиями данной политики. Замглавы ИВ В.Ахмедов подчеркнул важность сотрудничества между двумя структурами для эффективного управления социальной деятельностью в регионе, выразив уверенность, что ее результаты будут способствовать благосостоянию района.

Затем представители комитета КСО встретились с местными жителями в административном здании ООО «DDF», расположенном в Дашкесанском районе. В ходе встречи членами Комитета КСО были затронуты темы, представляющие интерес для местного населения, членов семей шехидов и ветеранов, даны ответы на волнующие жителей вопросы и обсуждены дальнейшие действия и планы, заслушаны и зарегистрированы предложения, поступающие от населения.

По итогам первой встречи с учетом статистики прошлых лет и опросов текущего года было принято решение о передаче до конца текущего года строительных материалов, полученных в результате сноса построек, находящихся на территории ООО «DDF», а также песка, гравия, пиломатериалов, кровельных материалов, образовавшихся в результате деятельности ООО, малоимущим семьям, семьям шехидов и ветеранам, проживающим в Дашкесанском районе, а также на основании официальных письменных обращений местной Исполнительной власти с целью проведения работ по благоустройству и ремонтно-восстановительным работам на территории района.

Также было решено, что для эффективной организации деятельности в рамках КСО как для населения, так и для Общества встречи членов Комитета с гражданами будут проводиться в Дашкесанском районе на регулярной, ежемесячной основе.

Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)
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