Начал работу Комитет по корпоративной социальной ответственности ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начал работу Комитет по Корпоративной социальной ответственности (КСО), учрежденный при расположенном в Дашкесанском районе Обществе с Ограниченной Ответственностью «Daşkəsən Dəmir Filiz» (ООО «DDF»), который осуществляющет деятельность по управлению крупнейшим в регионе комплексом железорудных месторождений.

Сначала состоялась встреча с участием генерального директора ООО «DDF» Джейхуна Алиева, заместителя генерального директора ООО «DDF», председателя комитета КСО Ильгара Джалилова, заместителя главы Исполнительной власти (ИВ) Дашкесанского района Вугара Ахмедова, а также сотрудников ИВ и членов комитета КСО ООО «DDF». На ней было подчеркнуто, что управление социальной ответственностью и минимизация социальных последствий в ходе осуществляемой и планируемой Обществом добывающей и производственной деятельности, а самое главное, сотрудничество с местным населением являются одним из приоритетных направлений. В ходе встречи также были обсуждены планы действий и предложения как до конца текущего года, так и на 2024 год. Было отмечено, что в связи с переходом в ближайшие годы деятельности Общества в активную фазу планируется расширение масштабов и направлений проектов, реализуемых Комитетом КСО.

Председатель комитета КСО ООО «DDF», в свою очередь, рассказал о политике социальной ответственности, а также о том, что все фазы и направления деятельности ООО будут выполняться в соответствии с требованиями данной политики. Замглавы ИВ В.Ахмедов подчеркнул важность сотрудничества между двумя структурами для эффективного управления социальной деятельностью в регионе, выразив уверенность, что ее результаты будут способствовать благосостоянию района.

Затем представители комитета КСО встретились с местными жителями в административном здании ООО «DDF», расположенном в Дашкесанском районе. В ходе встречи членами Комитета КСО были затронуты темы, представляющие интерес для местного населения, членов семей шехидов и ветеранов, даны ответы на волнующие жителей вопросы и обсуждены дальнейшие действия и планы, заслушаны и зарегистрированы предложения, поступающие от населения.

По итогам первой встречи с учетом статистики прошлых лет и опросов текущего года было принято решение о передаче до конца текущего года строительных материалов, полученных в результате сноса построек, находящихся на территории ООО «DDF», а также песка, гравия, пиломатериалов, кровельных материалов, образовавшихся в результате деятельности ООО, малоимущим семьям, семьям шехидов и ветеранам, проживающим в Дашкесанском районе, а также на основании официальных письменных обращений местной Исполнительной власти с целью проведения работ по благоустройству и ремонтно-восстановительным работам на территории района.

Также было решено, что для эффективной организации деятельности в рамках КСО как для населения, так и для Общества встречи членов Комитета с гражданами будут проводиться в Дашкесанском районе на регулярной, ежемесячной основе.