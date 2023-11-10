Делайте оплаты картой Birbank, выиграйте двухкомнатную квартиру

БАКУ /Trend/ - Первый цифровой банк страны, Birbank, продолжает свою лотерею "10 001 подарок". Эта лотерея продолжается до 15 декабря и предоставляет всем, кто производит платежи с помощью карт Birbank, шанс выиграть 1 двухкомнатную квартиру, 3 денежных приза в размере 10 000 AZN каждый и 7 путевок. Кроме того, есть 90 подарочных купонов стоимостью 500 AZN каждый от "Umico Market", "Umico" бонусы и возможность заработать тысячи AZN в кешбеке. Условия участия в лотерее очень просты.

Условия лотереи очень просты. Участником лотереи становится каждый, кто совершает оплаты на сумму 20 манатов и более с использованием дебетовых карт и карт рассрочки Birbank. Оплата дебетовыми картами предоставляет участникам 1 шанс, в то время как переводы через приложение Birbank, операции в рассрочку и использование функции «ниндзя», снятие наличных и другие виды финансовых операций с картами рассрочки Birbank даруют пользователям 5 шансов. Покупки с использованием дебетовой карты и карты рассрочки в Umico Market дают покупателям 1 дополнительный шанс. Оплаты по QR-коду дают держателям еще 10 шансов. Подробная информация о лотерее: https://bir.bank/bbltrypr.

Пользователи могут получать шансы максимум за 20 транзакций в день. Отслеживать свои шансы на участие в лотерее можно по вышеуказанной ссылке, указав FIN-код. Победители лотереи, которая состоится в 3 тиража, будут объявляться в конце каждого тиража: 13 ноября, 30 ноября и 27 декабря, на страницах социальных сетей Kapital Bank и на сайте https://birbank.az.

Пожалуйста, помните, что 2-комнатная квартира является частью жилого комплекса "Xəzri Rezidens", связанного с лотерейным фондом. Кроме того, при покупке квартиры с видом на море в жилом комплексе "Xəzri Rezidens" и предоставлении промокода "Birbank" клиенты могут получить скидку до 12 000 AZN. Вы можете воспользоваться этой ссылкой для получения скидки: https://bir.bank/bbxzrpr

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.