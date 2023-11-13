Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, меморандум подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Люпчо Николовски (Ljupcho Nikolovski).

Отметим, что меморандум был подписан в ходе визита делегации Азербайджана во главе с Меджнуном Мамедовым в Северную Македонию.

Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству между двумя странами, расширение сотрудничества в растениеводстве, животноводстве, сельскохозяйственном образовании, подготовке специалистов, консолидации земель и других областях.

По данным министерства, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих сельскохозяйственных предприятий Северной Македонии, произошел обмен мнениями по вопросам сокращения сельскохозяйственных отходов, эффективного использования водных и земельных ресурсов, инновационных экологических решений и применения успешных практик.

Напомним, что в январе – сентябре 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 9,996 миллиарда манатов, что на 3 процента превышает аналогичный показатель 2022 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,5 процента (до 4,539 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 2,5 процента (до 5,457 миллиарда манатов).

В отчетный период 2023 года в Азербайджане было собрано 3,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых с площади в 940,6 тысячи гектаров (98,1 процента общей посевной площади). Средняя урожайность составила 33 центнера с гектара.

На первое сентября было собрано 981,9 тысячи тонн картофеля (сокращение за год на 3,9 процента), 1,694 миллиона тонн других овощей (рост на 1,7 процента), 437,6 тысячи тонн бахчевых (сокращение на 6,2 процента), 787,1 тысячи тонн фруктов и ягод (рост на 2,8 процента), 182,4 тысячи тонн винограда, 962,3 тонны зеленого чая (рост на 17,6 процента).

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