Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8182 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8182 1 австралийский доллар AUD 1,0828 1 аргентинский песо ARS 0,0049 1 белорусский рубль BYN 0,5161 1 бразильский реал BRL 0,3462 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0908 100 южнокорейских вон KRW 0,1281 1 чешская крона CZK 0,074 100 чилийских песо CLP 0,1842 1 китайский юань CNY 0,2331 1 датская крона DKK 0,2437 1 грузинский лари GEL 0,6317 1 гонконгский доллар HKD 0,2178 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,086 100 индонезийских рупий IDR 0,0108 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1566 1 швейцарский франк CHF 1,8838 1 израильский шекель ILS 0,4409 1 канадский доллар CAD 1,2305 1 кувейтский динар KWD 5,5046 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3602 1 мексиканский песо MXN 0,0965 1 молдавский лей MDL 0,0948 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1532 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4106 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2489 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2372 1 турецкая лира TRY 0,0594 1 тайваньский доллар TWD 0,0526 1 таджикский сомони TJS 0,1552 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0469 100 японских йен JPY 1,1206 1 новозеландский доллар NZD 0,9978

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