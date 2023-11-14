Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности транзита электроэнергии из стран ЦА (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности транзита электроэнергии из стран Центральной Азии, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, стороны достигли соглашения по подготовке технико-экономического обоснования проекта и созданию совместного предприятия по экспорту электроэнергии.

С участием министров экономики и энергетики Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан состоялась трехсторонняя встреча по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что многовекторные отношения между странами развиваются на основе опирающихся на общие исторические ценности тесных дружеских взаимовыгодных связей. В этом контексте особую роль играют регулярные контакты глав государств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является значимым показателем братских отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Компании Казахстана и Узбекистана участвуют в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. В качестве подарка узбекского народа в городе Физули построена средняя школа имени Мирзы Улугбека. Там же Казахстаном реализуется проект строительства Детского творческого центра имени Курмангазы.

Наряду с экспортом нефти, нефтепродуктов и природного газа, Азербайджан является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки. Проекты в области "зеленой" энергетики способствуют росту производства электроэнергии и расширению экспортного потенциала, что открывает большие перспективы для ее транспортировки и транзита из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Было подчеркнуто, что государственная политика трех стран в области развития и экспорта возобновляемой энергии позволяет Азербайджану сыграть роль связующего моста для поставок электроэнергии из Центральной Азии в Европу. Азербайджан совместно с Грузией, Румынией и Венгрией работает над созданием экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа, в рамках которого планируется экспортировать 4 ГВт электроэнергии. Еще более 1 ГВт "зеленой" энергии будут поставляться по маршруту Нахчыван-Турция-Европа.

На встрече было подчеркнуто, что выход Казахстана и Узбекистана к этим коридорам будет способствовать дальнейшему развитию их рынков электроэнергии, укреплению сотрудничества в области производства и поставок "зеленого" водорода и аммиака, укреплению энергетической безопасности и развитию "зеленых" проектов в рамках Среднего коридора.

Стороны подчеркнули безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерение сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации. Был отмечен успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику. Стороны приветствовали инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии с взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта в Европу электроэнергии, полученной из альтернативных источников. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтного кабеля по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана. Министры подтвердили, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальной энергетической промышленности этих стран.

По итогам встречи подписано совместное коммюнике. Как ожидается, следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики будет проведена в городе Ташкент, Узбекистан.

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