Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 ноября повысилась на 0,96 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 88,11 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,08 доллара (до 86,12 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 71,01 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 14 ноября повысилась на 0,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,19 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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