80% бюджета Азербайджана на 2024 год будет направлено на реализацию ЦУР - Микаил Джаббаров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 80 процентов бюджета Азербайджана на 2024 год будет направлено на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Азербайджан придает большое значение реализации ЦУР. В ЦУР тесно интегрированы 5 национальных приоритетов до 2030 года и стратегия социально-экономического развития на 2022–2026 годы, одобренная правительством Азербайджана с учетом глобальных вызовов. Этот фактор служит ускорению реализации наших обязательств в рамках «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Азербайджан представил три добровольных национальных доклада Политическому форуму высокого уровня ООН в качестве первого итога проделанной работы в направлении реализации ЦУР в регионе. Следующий отчет планируется представить в 2024 году. Работа в этом направлении уже ведется. Очень важно вовлекать частный сектор, наряду с государственным, в реализацию ЦУР. С этой целью при поддержке странового представительства Программы развития ООН был принят ряд мер для международных и местных инвесторов, а также предприятий и стартапов. Для привлечения инвестиций в ЦУР реализованы инициативы «Инвестиционная карта ЦУР» и «Исследование инвестиционной экосистемы». Для достижения целей устойчивого развития в ненефтегазовом секторе было создано 350 000 новых рабочих мест. Это в среднем составляет 70 000 рабочих мест в год. Следующая задача, стоящая перед нами - сосредоточиться не только на количестве рабочих мест, но и на развитии направлений, повышающих их качество", - отметил он.