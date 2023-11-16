В Азербайджане абсолютное большинство предприятий представляют собой микро-, малые и средние предприятия - Сахиб Мамедов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и в большинстве стран, абсолютное большинство действующих предприятий представляют собой микро-, малые и средние предприятия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

По его словам, в последние годы государством реализуется целевая политика в направлении эффективной поддержки и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в рамках мер по диверсификации национальной экономики и стимулированию экономического развития конкурентоспособных секторов.

"Государство реализует комплексные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса, включая бизнес-среду, новые организационные модели, меры поддержки и современные услуги. Эти меры направлены непосредственно на микро-, малый и средний бизнес. Помимо этого, в рамках общей поддержки программы для МСП в 2017 году создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Создана постоянная координационная группа, состоящая из уполномоченных представителей", - сказал он.

Мамедов отметил, что ключевой фактор реализации адресных мер и эффективной государственной политики в направлении поддержки МСП связан с тем, как определить и систематизировать объем этой категории.

"В связи с этим 21 декабря 2018 года на основе передового международного опыта и исследований были утверждены новые критерии классификации субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства. Эти критерии, включающие в себя ряд новшеств как по содержанию, так и по показателям, позволили поднять меры государственной поддержки на новый качественный уровень, как показал опыт последующих лет", - добавил он.

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